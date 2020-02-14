РИАМО - 14 фев. Днем в праздничный день на севере Москвы пошел интенсивный снегопад, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

С неба падали крупные хлопья снега. Из-за интенсивного выпадения осадков на улице ухудшалась видимость.

Ранее в День всех влюбленных синоптики пообещали жителям Московского региона небольшие осадки и околонулевую температуру.

По словам специалистов, в этот день погодные условия могут доставить дискомфорт - в воздухе понижено содержание кислорода, а атмосферное давление неустойчивое.