РИАМО - 14 фев. Днем в праздничный день на севере Москвы пошел интенсивный снегопад, передает в пятницу корреспондент РИАМО.
С неба падали крупные хлопья снега. Из-за интенсивного выпадения осадков на улице ухудшалась видимость.
Ранее в День всех влюбленных синоптики пообещали жителям Московского региона небольшие осадки и околонулевую температуру.
По словам специалистов, в этот день погодные условия могут доставить дискомфорт - в воздухе понижено содержание кислорода, а атмосферное давление неустойчивое.
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