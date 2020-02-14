РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. В 2019 году три предприятия Домодедова прошли серьезное переоснащение, рассказал глава городского округа Домодедово Александр Двойных на подведении итогов социально-экономического развития округа.

Подведение итогов социально-экономического развития Домодедова за 2019 год прошло в пятницу в администрации муниципалитета.

«В этом (2019 – ред.) году три предприятия прошли серьезное переоснащение. Компания «Шельф-2000» – более 200 миллионов проинвестировало в новое оборудование для производства котлет. «Пауль Хартман» - один из ведущих европейских производителей медицинской продукции также проинвестировал 200 миллионов рублей в открытие двух новых линий по изготовлению изделий для ухода за ранами», - сказал Двойных.

Он добавил, что также известный производитель молочной продукции - компания «Никон» - проинвестировал более 30 миллионов рублей в переоснащение собственного производства.