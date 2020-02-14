РИАМО - 14 фев. В терминале «Аэроэкспресс» в международном аэропорту Шереметьево появилась единая зона банкоматов, говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.

«Банкоматы расположены на третьем этаже железнодорожного терминала «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево рядом с зоной лифтов», – говорится в сообщении.

Благодаря нововведению пассажирам не придется долго искать необходимый банкомат, так как все они размещены в одном месте, оформленном в единой стилистике «Аэроэкспресс».

В терминалах «Аэроэкспресс» в аэропортах Шереметьево и Домодедово, на Белорусском и Павелецком вокзалах также есть единые вендинговые зоны. Пассажиры могут купить там горячие напитки и закуски, космическое питание, зарядки и наушники для гаджетов.