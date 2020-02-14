РИАМО - 14 фев. По информации из СМИ о мошеннических действиях юридической фирмы в Москве проводится проверка, сообщила РИАМО в пятницу представитель Главного следственного управления СК РФ Юлия Иванова.

На одном федеральных каналов вышел сюжет о работе юридической фирмы, сотрудники которой обещали обратившимся благополучное решение судебных споров. После оплаты услуг сотрудники фирмы теряли интерес к своим клиентам. Жертвами работы данной фирмы считают себя десятки москвичей.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все факты, указанные в сюжете», – сказала Иванова.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.