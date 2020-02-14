РИАМО - 14 фев. Депутаты Мосгордумы обсудили предложение о передаче городскому департаменту торговли и услуг полномочий по составлению административных протоколов на шумные предприятия торговли и общепита, которые располагаются на первых этажах жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы думы.

«Кодексом города Москвы об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов. Помимо этого, ответственность установлена за проведение шумных ремонтных работ в жилых помещениях домов с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни», - отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он добавил, что в Мосгордуму с января прошлого года поступило 390 обращений по этой проблеме. Ответственность за указанные действия в городе установлена, но администрировать эти правонарушения некому.

Проблема в том, что с 22 июля 2014 года вступил в силу федеральный закон, в соответствии с которым должностные лица полиции могут составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов РФ, только в том случае, если соответствующие полномочия переданы им по соглашению между МВД России и органами исполнительной власти субъекта. В столице такого соглашения нет.

Так как некому контролировать исполнение закона, поступает большое количество жалоб от жителей домов с встроенными магазинами и предприятиями общественного питания.

Громкая музыка, шумное оборудование, звуки от погрузо-разгрузочных работ - эти действия подпадают под действие статьи 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».

Шапошников добавил, что дела об административных правонарушениях, предусмотренных этой статьей, рассматривает Роспотребнадзор. Однако практика показывает, что это недостаточно эффективно.