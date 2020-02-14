РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. В подмосковном Подольске с 29 февраля по 1 марта пройдет открытый турнир по тайскому боксу на кубок «Варяг», сообщил «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Эдмон Цатурян.

Турнир пройдет в центре «Спорт-Сервис» на улице Клемента Готвальда, 4. Турнир организовали региональная общественная организация «Федерация тайского бокса города Москвы» и спортивный клуб боевых искусств «Варяг».

«В турнире по тайскому боксу планируют принять участие до 300 спортсменов в возрасте от 12 лет и старше из разных городов России, а также Белоруссии, Литвы, Молдовы. Подольск представят около 40 спортсменов. Торжественное открытие состоится 29 февраля в 12:00, награждение пройдет 1 марта», – сказал Цатурян.

По его словам, победители и призеры получат кубки, медали, грамоты и спортивное питание в подарок.