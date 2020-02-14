РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. В нынешнем году на территории Домодедова планируется запустить центр переработки сельскохозяйственной продукции, сказал глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

В пятницу в администрации муниципалитета он подвел итоги социально-экономического развития Домодедова за 2019 год.

«Следующий важный инвестиционный проект, который мы реализуем на территории городского округа Домодедово совместно с компанией «Мираторг» – это центр переработки сельскохозяйственной продукции. Объем инвестиций во вторую очередь составит 8,5 миллиардов рублей. Уже освоено более 4,5 миллиардов рублей. Объект мы планируем запускать в 2020 году», – отметил Двойных.

Он подчеркнул, что создание подобного центра будет способствовать повышению импортозамещения в племенном животноводстве, а также позволит обеспечить развитие экспортного потенциала и возможность на равных конкурировать с зарубежными производителями племенной продукции на мировых рынках.

«Согласно нашим договоренностям, за второй очередью пойдет третья инвестиционная очередь, которая будет состоять из 54 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций составит 10 миллиардов рублей, будут созданы еще дополнительно 400 рабочих мест», – отметил он.

В 2019 году уже состоялось открытие геномного центра селекции на территории Центра переработки продукции «Мираторг». В 2020 году планируется удвоить количество геномных исследований до 400 тысяч и войти в пятерку лучших геномных центров мира.