РИАМО - 14 фев. Для закупки нового оборудования в медицинские учреждения Подмосковья в этом году потратят 9,2 миллиарда рублей, в первую очередь заменят устаревшие аппараты, сообщила в пятницу министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Министр осмотрела новое отделение МРТ, которое открылось в Зарайской ЦРБ по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы выделили практически 9,2 миллиарда рублей на этот год. <...> Это лабораторное, эндоскопическое оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ, и, конечно, тяжелое оборудование. <...> У нас будет два сосудистых центра. Мы будем покупать ангиографы в Одинцове, например. Не менее 32 единиц тяжелых аппаратов мы будем закупать. В первую очередь там, где у нас большой износ. <...> 20% (единиц медтехники - ред.) нуждаются в замене», - сказала Стригункова.

Она добавила, что новое оборудование для сосудистой хирургии закупят для лечения пациентов Раменского и Рузского городских округов.

«По поручению губернатора у нас есть большой куст территорий которые сверху от Одинцова и выше. <...> В ту сторону, где не хватает именно ангиографов в сосудистой хирургии, которые мы будем закупать. <...> В дальнейшем будет обновление техники в институте МОНИКИ. Будет докуплен ангиограф в Раменском», - уточнила министр.

В ходе посещения Зарайской ЦРБ Стригункова отметила важность появления в столь отдаленном от столицы округе современного медоборудования.

«Очень сложное обучение, аппарат современный, он у нас один такой был закуплен (в прошлом году - ред.). <...> Практически 10 дней врачи обучались работе на этом аппарате», - сказала министр.

По ее словам, качественная диагностика является основой современной медицины. Такие процедуры как МРТ и КТ необходимы для оказания качественных услуг пациентам.