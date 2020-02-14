РИАМО - 14 фев. В 2020 году продолжится работа по благоустройству Зарайска, в этом году планируется начать благоустройство набережной реки Осетр, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

В пятницу министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин посетил с рабочим визитом Зарайск — один из четырех городов региона, проект благоустройства которого стал победителем Всероссийского конкурса министерства строительства России в 2018 году. Министр посетил благоустроенную в прошлом году площадь Революции и улицу Красноармейскую.

«В центре Зарайска произошли масштабные и качественные изменения благодаря федеральному проекту «Жилье и городская среда» и государственной программе Московской области «Формирование комфортной городской среды». Здесь благоустроена пешеходная улица, расширены тротуары, добавлены дополнительные места отдыха, детские площадки. Также благоустроена территория вокруг водонапорной башни и историческая торговая площадь», — сказал Хайкин.

Он отметил, что в текущем году планируется не только начать благоустройство набережной реки Осетр, но также реализовать второй этап благоустройства Беспятовской рощи.

В Беспятовской рощи уже благоустроили территорию у физкультурно-оздоровительного комплекса. Там появились дорожки, деревянный настил, игровые площадки, места для тихого отдыха. Также там провели комплексное озеленение. В этом году продолжится развитие прогулочной сети, появятся новые зоны активного и тихого отдыха.

Благоустройство набережной реки Осетр — это новый проект, который заявлен на конкурс Минстроя России 2020 года.

«Концепция благоустройства набережной реки Осетр ориентирована на сохранение естественности ландшафта и его растительности», — отметил Хайкин.

В основу концепции легла идея сохранения исторической панорамы, которая открывается с противоположного берега, при максимальном акцентировании ключевых видовых зон.

Планируется, что в текущем году благоустроят пляжную зону и создадут всю необходимую инфраструктуру, в том числе установят спасательную вышку и смотровую площадку, парковую и уличную мебель. Здесь также появится волейбольная площадка, пирсы и лодочная станция.

Отдельно будет обустроена зона детского пляжа – в рамках игровой площадки малыши будут находиться в непосредственном контакте с артефактами: предметом их игры становятся репродукции скульптур, обнаруженные при раскопках, которые размещены в соответствии со схемой обнаружения очагов стоянок у кремля.