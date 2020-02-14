РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. Новый интернет-портал #ЧуткаявластьМОЖКХ.РФ был разработан по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, он скоро будет запущен, сообщил первый заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Владимир Шелухин.

В пятницу в администрации Люберец состоялось публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Госжилинспекции Московской области за 2019 год, на котором с докладом выступил Владимир Шелухин.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева была разработана эта форма, скоро она будет запущена. На сайте дается оценка от общего качества УК до конкретных оценок специалистов управляющих компаний. В дальнейшем это будет учитываться при формировании рейтингов УК», – сказал Шелухин.

По его словам, губернатор Московской области дал поручение избавить регион от управляющих компаний, у которых рейтинг «2 звезды».

«С этой задачей мы практически справились», – подчеркнул Шелухин.