РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 фев. Около 12 угонов транспортных средств совершено на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» в январе текущего года, сообщил начальник Госавтоинспекции Александр Лобойко.
В пятницу в здании отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» в микрорайоне Саввино Балашихи прошла пресс-конференция, на которой были подведены итоги оперативно-служебной деятельности ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» за первый месяцтекущего года.
Он отметил, что в вопросе обеспечения безопасности транспортного средства от кражи важно учитывать несколько составляющих. Прежде всего, ставить автомобиль нужно туда, где вероятность подхода к нему будет минимальна: охраняемая стоянка, гараж. Из гаражей угоняется порядка 3% автомобилей, с охраняемой стоянки 0%. Все угоны в основном совершаются от дома.
«Если вы ставите авто на открытой парковке, идеальным будет применение механических устройств: запоров на руль, педали. Чем массивнее устройство, тем надежней. Это проверено на практике. При отсутствии возможности быстро вскрыть автомобиль, как правило вор отказывается от попыток этого сделать», – пояснил Лобойко.
По его словам, очень часто выезжая на подобного вида преступления, сотрудники ГИБДД сталкиваются с тем, что у человека были эти устройства, но он их не применил, поленился установить, и транспортное средство «уехало».
По статистике, транспортные средства угоняются от дома чаще всего через 1-3 часа после того, как его поставили на стоянку.
«Через час, после того как вы поставили автомобиль на стоянку у дома, будет не лишним проконтролировать его наличие. Этот час позволит нам произвести необходимые мероприятия и попробовать перехватить транспортное средство по горячим следам, не дать ему далеко уехать», – заключил Лобойко.
Кроме того, госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют автовладельцам обращать внимание на окружающих, ведь очень часто преступник идет с собственником автомобиля почти до его квартиры для того, чтобы убедиться, что он вошел в квартиру, отследить где находится его окно и видит ли он свое транспортное средство.
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