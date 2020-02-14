РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 фев. Около 12 угонов транспортных средств совершено на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» в январе текущего года, сообщил начальник Госавтоинспекции Александр Лобойко.

В пятницу в здании отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» в микрорайоне Саввино Балашихи прошла пресс-конференция, на которой были подведены итоги оперативно-служебной деятельности ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» за первый месяцтекущего года.

«За январь 2020 года на территории обслуживания ОГИБДД было совершено 12 угонов транспортных средств (за аналогичный период прошлого года 32). Кроме того, было обнаружено два ранее угнанных и находящихся в розыске автомобиля. Угоны транспорта в основном всегда происходят с 23:00 до 03:00», – сказал Лобойко.

Он отметил, что в вопросе обеспечения безопасности транспортного средства от кражи важно учитывать несколько составляющих. Прежде всего, ставить автомобиль нужно туда, где вероятность подхода к нему будет минимальна: охраняемая стоянка, гараж. Из гаражей угоняется порядка 3% автомобилей, с охраняемой стоянки 0%. Все угоны в основном совершаются от дома.

«Если вы ставите авто на открытой парковке, идеальным будет применение механических устройств: запоров на руль, педали. Чем массивнее устройство, тем надежней. Это проверено на практике. При отсутствии возможности быстро вскрыть автомобиль, как правило вор отказывается от попыток этого сделать», – пояснил Лобойко.

По его словам, очень часто выезжая на подобного вида преступления, сотрудники ГИБДД сталкиваются с тем, что у человека были эти устройства, но он их не применил, поленился установить, и транспортное средство «уехало».

По статистике, транспортные средства угоняются от дома чаще всего через 1-3 часа после того, как его поставили на стоянку.

«Через час, после того как вы поставили автомобиль на стоянку у дома, будет не лишним проконтролировать его наличие. Этот час позволит нам произвести необходимые мероприятия и попробовать перехватить транспортное средство по горячим следам, не дать ему далеко уехать», – заключил Лобойко.

Кроме того, госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют автовладельцам обращать внимание на окружающих, ведь очень часто преступник идет с собственником автомобиля почти до его квартиры для того, чтобы убедиться, что он вошел в квартиру, отследить где находится его окно и видит ли он свое транспортное средство.