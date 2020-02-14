РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии первой гобольницы Красногорска рассказал, как обезопасить свои вены от тромбоза во время авиаперелетов, говорится в сообщении пресс-службы лечебного заведения.

Зима – популярное время для поездок в теплые страны к морю. Чтобы получить от поездки максимум пользы, стоит следовать советам врачей, позволяющим минимизировать возможные негативные последствия.

«В частности, нужно учитывать, что во время авиаперелетов, а также длительных поездок на автомобиле формируются условия для нарушения кровообращения нижних конечностей. Длительное сидение, особенно в неудобном положении, пониженное давление в салоне, а также обезвоживание провоцируют образование тромбов в глубоких венах», – говорится в сообщении.

Тяжелее всего организму приходится, если человек во время полета еще и употребляет алкоголь.

«Тромбозы глубоких вен коварны тем, что очень часто они проходят бессимптомно. И, к сожалению, это обнаруживается часто тогда, когда тромб отрывается и мигрирует, вызывая легочную эмболию. Чтобы этого избежать, наиболее эффективным и удобным способом является ношение трикотажа первой степени компрессии. При длительных поездках и перелетах надевать его рекомендуется всем», – отметил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Красногорский городской больницы №1 Ричард Хетагуров.

Он добавил, что компрессионный трикотаж компенсирует функцию мышечной помпы. Он нормализует кровообращение, помогая крови двигаться снизу вверх.

«Тоесть, когда человек долго сидит, компрессионное белье ускоряет кровоток в сосудах ног и минимизирует риск возникновения тромба», – заключил Хетагуров.