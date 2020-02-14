РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 фев. Концерт памяти режиссера циркового коллектива «Энергия» Валерия Румянцева пройдет в Королеве 27 февраля, сообщил «РИАМО в Королеве» волонтер Николай Пчелкин.

Концерт, подготовленный силами образцового циркового коллектива «Энергия», пройдет на сцене ЦДК имени Калинина в 19:00.

«Приглашаем всех на концерт памяти Валерия Румянцева, который состоится 27 февраля. В фойе будет работать ярмарка, созданная силами учеников коллектива «Энергия», для сбора средств на покупку необходимого реквизита для цирка», – сказал Пчелкин.

Стоимость билета 200 рублей.

Валерий Румянцев был режиссером коллектива «Энергия» с 2000 по 2019 годы. Большое внимание он уделял техническому оснащению коллектива, следил за сохранностью циркового реквизита. Имея техническое образование, Валерий Павлович сам изготавливал реквизит, ремонтировал и совершенствовал имеющийся арсенал гимнастических снарядов, а также регулярно интересовался новинками технического оснащения любительских цирковых коллективов.

Воспитанники Румянцева участвовали в областных, всероссийских и международных конкурсах, были отмечены дипломами Гран-при 1, 2 и 3 степеней. Сам же Валерий Павлович был постоянным участником и призером различных международных конкурсов, гран-призером циркового конкурса «13 метров», проводимого в Коломне. Валерий Румянцев являлся обладателем трех уникальных мировых цирковых рекордов: он смог балансировать пятью, а затем и шестью, а после и семью вертикально стоящими шестами одновременно. Эти его достижения занесены в Книгу рекордов России (национальная версия Книги рекордов Гиннеса).

За активную концертную деятельность Румянцев был награжден многочисленными грамотами и благодарственными письмами. В 2016 году награжден почетной грамотой Мособлдумы за плодотворную творческую деятельность, большой вклад в развитие культуры Московской области.