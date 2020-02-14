РИАМО - 14 фев. За первую неделю работы в новом отделении магнитно-резонансной томографии Зарайской ЦРБ в Подмосковье провели 55 исследований, с марта медики начнут использовать новый аппарат в две смены, сообщил журналистам в пятницу главврач больницы Николай Макаров.

Ранее по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Зарайске открылось новое отделение МРТ. С такой просьбой к главе региона во время одного из телеэфиров обратилась местная жительница.

«Более 10 исследований мы проводим за один день. Со следующего месяца мы планируем загрузку аппарата уже в две смены. <...> Мы немножко с большей нагрузкой работали. С понедельника по пятницу (проведено - ред.) 55 исследований», - сказал Макаров.

Он добавил, что на новом аппарате будут также проводить осмотры пациентов из соседних округов. Для работы в отделении магнитно-резонансной томографии были приглашены молодые медики.

«Молодые специалисты прошли обучение на рабочем месте именно на этом аппарате, получили сертификаты. Можем с уверенностью сказать, что персонал наш подобран правильно, исследования проводятся доступнее и по качеству снимков тоже вопросов нет», - подчеркнул главврач.

По словам главы городского округа Зарайск Виктора Петрущенко, местные жители рады появлению нового современного оборудования в больнице.

«Андрей Юрьевич (Воробьев - ред.), когда был в эфире, нас услышал. Наши жители попросили (закупить высокоточное оборудование - ред.). Многие сегодня говорят спасибо огромное», - сказал Петрущенко.