РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Балетная студия «Синяя птица» из Подольска представит Подмосковье на всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

На Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, проводимом в рамках Национального проекта «Культура», Московскую область представят духовой оркестр из Истры, цирк из Павловского Посада, балет Подольска и хор из Пушкина.

«В номинации «Хореографические коллективы» Подмосковье представит образцовый коллектив балетная студия «Центр детского театрального творчества «Синяя птица» из Подольска, руководитель Елена Морозова», – говорится в сообщении.

Победителей II этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов по ЦФО определят 9-13 апреля в Костроме.

В 2019 году народный коллектив «Дмитровские рожечники» из Дмитрова стал одним из 20 победителей Всероссийского фестиваля-конкурса и обладателем гранта в размере 2 миллионов рублей.

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