РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска в прошлом году заработал 2 миллиарда 351,5 миллионов рублей, это почти в два раза больше, чем в предыдущем, сообщается на сайте предприятия.

«По итогам 2019 года выручка ЦНИИТОЧМАШ (входит в Госкорпорацию Ростех) составила 2 миллиарда 351,5 миллионов рублей, что на 47% больше показателя за 2018 год – 1 миллиард 596 миллионов рублей», – сказал первый заместитель генерального директора АО «ЦНИИТОЧМАШ» Олег Исаков.

Увеличения выручки удалось добиться за счет реализации масштабных проектов, в частности, по поставкам Вооруженным силам РФ комплектов боевой экипировки «Ратник», комплексов оптико-электронного подавления. Также в 2019 году на предприятии завершили 20 этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (в 2018 году – 14 этапов).

Комплект боевой экипировки «Ратник» предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения – от минус 40 до плюс 50 градусов. Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое – не менее трех суток.

Работа над боевой экипировкой второго поколения «Ратник», в которой участвовало почти 80 предприятий (головное – ЦНИИТОЧМАШ), продолжалась около четырех лет. В 2014 году «Ратник», включающий в себя новейшие высокотехнологичные разработки, отличающийся модульной компоновкой и приспособленный для действий в разных условиях и любое время суток, был принят на вооружение.