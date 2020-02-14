РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. Финал муниципального этапа соревнований по шахматам «Белая ладья» пройдет в Люберцах 17 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Семнадцатого февраля состоится финал муниципального этапа открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья», который проходит среди школьных команд городского округа Люберцы. Команда-победитель получит переходящий Кубок главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого и право участвовать в областном этапе соревнований, который состоится в марте», – говорится в сообщении.

За победу будут бороться команды лицея №12, кадетской школы, гимназии №1, лицея №4, гимназии №44, гимназии №5, гимназии №56 и гимназии №41. Они стали победителями в предварительных этапах.

Игры пройдут в помещении Дома детского (юношеского) творчества по адресу: улица Мира, дом №19. Начало в 11:00.

«Приходите поддержать юных шахматистов», – заключается в сообщении.