РИАМО - 14 фев. Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова проверила работу нового аппарата МРТ в отделении магнитно-резонансной томографии больницы Зарайска, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отделение открылось по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на минувшей неделе.

«Это современный, высококлассный аппарат. Медицинские специалисты предварительно прошли необходимое обучение для работы на новом оборудовании. Точная диагностика лежит в основе правильной поставки диагноза, поэтому мы уделяем особое внимание закупке нового оборудования для наших лечебных учреждений и замене старой медтехники. Только в прошлом году мы закупили более 500 единиц медоборудования», – сказала Стригункова.

С просьбой об установке новой медтехники в прошлом году к губернатору обратилась местная жительница во время одного из телеэфиров. За счет средств регионального бюджета в больнице установили современное оборудование, сделали ремонт и реконструкцию помещений для нового отделения, а также подобрали необходимых специалистов.

Новое отделение МРТ будет работать в две смены и принимать около 20 пациентов в день. Это не только жители Зарайска, но и близлежащих территорий – Озер, Луховиц и Серебряных Прудов.

«Я прошел одним из перовых исследование на новом аппарате. Мне делали томографию суставов. Раньше нам приходилось ездить в другие города, чтобы пройти МРТ. А теперь все рядом с домом, ждать не пришлось, очень удобно», – рассказал житель Зарайска Владимир Ярулин.