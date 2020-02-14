РИАМО - 14 фев. Рядом со всеми памятниками в Московской области в скором времени появятся таблички с информацией на чьем балансе находится монумент и куда звонить в случае некачественных реставрационных работ или вандализма, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Коган.

«У нас поставлена задача в течение ближайшего месяца всем памятникам установить таблички антивандальные, где будет указано на чьем балансе стоит памятник, будет указано, кто проводит работы по реконструкции, будет номер телефона человека, которому звонить в случае нарушения», - сказал Коган.

Ранее региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев сообщил, что в Московской области заканчивается оцифровка памятников. Это делается для более тщательного отслеживания их состояния.

В рамках проекта «Историческая память» в Подмосковье также восстановят все захоронения времен Великой Отечественной войны, помощь в этой работе окажут поисковики, волонтеры и школьники. Кроме того, к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне намерены привести в порядок памятники воинской славы.