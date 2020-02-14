РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 14 фев. В прошлом году объем инвестиций в городской округ Домодедово составил 40 миллиардов рублей, сказал глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

В пятницу в администрации муниципалитета он подвел итоги социально-экономического развития Домодедова за 2019 год.

«Инвестиции – это то, что помогает нам развиваться. В 2019 году их объем составил 40 миллиардов рублей, реализовано 14 крупных инвестпроектов, связанных с развитием инфраструктуры аэропорта Домодедово, строительством распределительных центров «Химпол» и «Лакония», строительством административного комплекса компаний «Принт Колор», – сказал Двойных.

Он также отметил достижения в малом бизнесе. В 2019 году в Домодедове открылись кафе «Андерсон», ресторан «Мед», а также появился ряд гостиничных комплексов на трассе А-105.