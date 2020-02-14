РИАМО - 14 фев.В Московской области к Дню Победы на зданиях различных муниципалитетов появятся граффити с изображением героев Великой Отечественной войны, сообщил на пресс-конференции в РИАМО руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Толмачев.

«У нас запущен проект, он является федеральным. Он называется «Патриотизм в действии». Патриотическое направление всегда было актуальным для нас, но в год памяти и славы он еще больше наберет обороты, и мы продолжим раскрашивать фасады зданий в Московской области. Но это уже будут именно ветераны и герои войны, а не иные исторические личности», - сказал Толмачев.

Он добавил, что в разных муниципалитетах на зданиях будут появляться портреты тех героев войны, кто там жил.

«Каждый муниципалитет может предложить свой фасад. Через социальные сети происходит сбор заявок. Сейчас есть запросы в Орехово-Зуево, в Королеве, в Луховицах. Первое граффити появится именно в Луховицах. Там оно будет нанесено на здание на улице имени Ивана Зубачева – защитника Брестской крепости», - добавил Толмачев.