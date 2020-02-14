РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 фев. Более 2 тысяч праздничных и культурно-массовых мероприятий провели на территории городского округа Мытищи в прошедшем году, сообщил глава городского округа Виктор Азаров.

Тринадцатого февраля в здании ДК «Яуза» Азаров выступил с обращением к жителям округа. Во время выступления он сообщил итоги Мытищ в сфере культуры и искусства за 2019 год.

«За 2019 год в округе проведено 2 245 праздничных и культурно-массовых мероприятий, среди которых самыми яркими стали «Марфинская палитра», «Федоскинское подворье», «Играй гармонь земли Мытищинской», впервые состоялся фестиваль танцевальной музыки «Зелень», – сказал Азаров.

Он добавил, что на территории округа отремонтировали Дома культуры «Подмосковье», «Красная Горка», библиотека №1, культурные центры «Бородино» и «Леонидовка». В центральном парке открыли Летний театр и танцевальную площадку. Фонды музея Мытищ пополнились 13 графическими и живописными работами. Библиотеки приняли участие в областной акции «Читающий транспорт».

«Наши театры выпустили четыре новых спектакля. Проведен шестой Международный фестиваль «Чаепитие в Мытищах», в ходе которого нашему театру кукол «Огниво» вручена театральная премия имени Станислава Железкина», – отметил глава.