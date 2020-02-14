РИАМО - 14 фев. Церемония бракосочетания прошла в поезде Московских центральных диаметров в День всех влюбленных, ведущим церемонии выступил известный стилист и телеведущий Владислав Лисовец, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Необычную свадьбу сыграли в вагоне поезда «Иволга», который ходит по МЦД-1 между городами Одинцово и Лобня. Новобрачные - машинист электропоезда Алексей Салтыков и помощница машиниста Елена Лысенко.

«У нас сегодня первая церемония, которая проходит в поезде. Это очень символично. Алексей Салтыков больше 10 лет управляет поездами. Елена Лысенко - первая женщина в России, которая получила допуск к управлению электропоездом, и скоро станет первой женщиной-машинистом», - сказал Лисовец.

Как рассказала невеста, с Алексеем у нее случился служебный роман.

«Изначально меня поставили к Алексею как к одному из самых опытных машинистов. Я не знала, как он выглядит, не знала, кто это, но когда первый раз его увидела... Меня еще предупредили - на работе никаких отношений... Я его увидела и все поняла. Это была любовь с первого взгляда», - поделилась Елена.

Сейчас молодожены работают в разных депо: она - на Киевском направлении МЖД, он - на МЦД-2.

На время церемонии вагон «Иволги» не стали закрывать для обычных пассажиров, которые входили и выходили на своих станциях. Поэтому необычное действие прошло на глазах изумленной публики. Как рассказала РИАМО одна из пассажирок, свадьба «на колесах» в самый романтичный день в году привела ее в восторг.

Лисовец в свою очередь признался, что был вдвойне счастлив принять участие в этом мероприятии.

«У меня вся семья железнодорожники. Брат железнодорожник, мама и папа тоже. Они, кстати, на железной дороге и познакомились», - заключил стилист.