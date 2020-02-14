РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Полицейские Подольска задержали ранее судимого жителя Белгородской области по подозрению в краже кредитной карты и снятии с нее денежных средств, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 49-летнего местного жителя. Он рассказал, что неизвестный в комнате общежития на Домодедовском шоссе совершил кражу кредитной карты, с которой затем снял денежные средства в размере более 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 33-летнего жителя Белгородской области. В отношении подозреваемого следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал обязательство о явке. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.