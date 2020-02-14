РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. В прошлом году средняя зарплата сотрудников средних и крупных предприятий Домодедова выросла на 3,8%, сказал глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

В пятницу в администрации муниципалитета он подвел итоги социально-экономического развития Домодедова за 2019 год.

«Важным показателем, который определяет социальное самочувствие граждан и ситуацию в экономике, является средняя заработная плата. По средним и крупным предприятиям заработная плата составила 66 578 рублей. Это высокий показатель, но мы рассчитывали на больший рост, и, естественно, рост 3,8% нас не может устраивать», – сказал Двойных.

Он также попросил экономический блок администрации и налоговую инспекцию сконцентрировать внимание в 2020 году на повышении средней заработной платы, а также усилить работу по мобилизации доходов для обеспечения выполнения плановых показателей и принятого бюджета.

Также задачей 2020 года является усиление совместно с контрольно-надзорными органами работы по сокращению налоговой задолженности предприятий.