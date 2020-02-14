РИАМО - 14 фев. На территории Подмосковья 24 апреля пройдет «Диктант Победы», участие в нем примут не менее 80% региональных школ, сообщил на пресс-конференции в РИАМО региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев.

«Готовится серьезный федеральный проект – это «Диктант Победы». Он будет проходить 24 апреля. На сегодняшний день отрабатываются площадки на территории Московской области. Не менее 80% школ должны быть задействованы», - сказал Вшивцев.

Он добавил, что на сегодняшний день в 30 муниципалитетах площадки уже найдены – всего там будет 521 площадка.

«С каждым днем количество площадок будет увеличиваться. Наша задача – показать не просто какую-то массовость, а показать качество знаний истории Великой Отечественной войны», - добавил Вшивцев.

В прошлом году «Диктант Победы», посвященный событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы, написали 7 мая по всей России и за ее пределами по инициативе партии «Единая Россия». Общее количество участников диктанта составило порядка 100 тысяч человек, 3585 из них - жители Московской области. Всего в 2019 году для проведения акции в Подмосковье были организованы 66 площадок почти во всех муниципалитетах.