РИАМО - 14 фев. На территории Подмосковья 24 апреля пройдет «Диктант Победы», участие в нем примут не менее 80% региональных школ, сообщил на пресс-конференции в РИАМО региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев.
Он добавил, что на сегодняшний день в 30 муниципалитетах площадки уже найдены – всего там будет 521 площадка.
«С каждым днем количество площадок будет увеличиваться. Наша задача – показать не просто какую-то массовость, а показать качество знаний истории Великой Отечественной войны», - добавил Вшивцев.
В прошлом году «Диктант Победы», посвященный событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы, написали 7 мая по всей России и за ее пределами по инициативе партии «Единая Россия». Общее количество участников диктанта составило порядка 100 тысяч человек, 3585 из них - жители Московской области. Всего в 2019 году для проведения акции в Подмосковье были организованы 66 площадок почти во всех муниципалитетах.
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