РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 фев. Фильмы о Великой Отечественной войне будут показывать в Мытищинском историко-художественном музее каждый четверг, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Мытищинский историко-художественный музей организует бесплатные показы художественных фильмов о войне. Киносеансы будут проходить в музее каждый четверг. Афиша фильмов в феврале: 20 февраля – «Баллада о солдате», 27 февраля – «Белорусский вокзал». Начало сеансов в 16:00», – говорится в сообщении.

Адрес Мытищинского историко-художественного музея: улица Мира, дом №4. Телефон для справок: 8(495)586-52-98.