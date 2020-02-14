РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 фев. Более 100 тысяч жителей городского округа Мытищи регулярно занимаются физической культурой и спортом, сообщил глава округа Виктор Азаров.

Тринадцатого февраля в ДК «Яуза» в рамках обращения к жителям Азаров озвучил итоги 2019 года в сфере физической культуры и спорта.

«В Мытищах более 102 тысяч жителей регулярно занимаются физической культурой и спортом. Основную работу в этой сфере ведут 8 учреждений, главная задача которых – это создание условий для физической культуры и спорта. В округе ведется активная работа по привлечению к занятиям лиц с ограниченными возможностями здоровья. Адаптивной физической культурой и спортом занимаются более 1 тысячи человек под руководством подготовленных специалистов. 1 159 человек выполнили норматив испытаний ГТО, получили знаки», – сказал Азаров.

Он добавил, что большой популярностью у жителей округа пользуются «Добрые часы», организованные на крупных спортивных объектах. По его словам, в округе функционируют 4 спортивные школы, две из них олимпийского резерва (по плаванию и баскетболу), две – комплексные спортивные школы с общей численностью занимающихся более 3 700 человек. Школы осуществляют работу по спортивной подготовке по 19 видам спорта.

«В 2019 году 196 наших лучших спортсменов вошли в состав сборной команды Московской области, 50 спортсменов – в состав сборной команды РФ. По итогам данной работы, за 2019 год было подготовлено 29 мастеров спорта РФ, из них 4 мастера спорта международного класса», – отметил Азаров.