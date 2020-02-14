РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. В прошлом году доходы городского округа Домодедова превысили 9 миллиардов рублей, сказал глава муниципалитета Александр Двойных на подведении итогов социально-экономического развития округа.

Подведение итогов социально-экономического развития Домодедова за 2019 год прошло в пятницу в администрации муниципалитета.

«В прошлом году мы поставили себе очень амбициозную задачу – достичь планку 8,9 миллиардов рублей (в доходах бюджета – ред.). Эта задача даже перевыполнена – объем доходов превысил 9 миллиардов рублей, и доходы выросли на 20%. Это один из самых высоких показателей в Московской области», – сказал Двойных.

Он подчеркнул, что таких результатов удалось добиться благодаря работе в области земельного налога, работе с малыми предприятиями, а также благодаря поддержке губернатора и правительства Московской области.

Двойных также отметил роль налоговой инспекции.

«В 2019 году предприятия округа погасили налоговую задолженность на сумму более 212 миллионов рублей», – отметил глава округа.