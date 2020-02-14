РИАМО - 14 фев. Тактовое расписание трамваев в Москве позволило значительно уменьшить время ожидания транспорта на нескольких центральных маршрутах столицы в часы пик вдвое – до шести минут, сообщает ТАСС.

«Мы видим положительные результаты от введения тактового расписания для наземного транспорта», – сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что время между приходом трамваев № А, 3 и 39 теперь уменьшилось до шести минут в часы пик. Это одни из самых популярных маршрутов города. В прошлом году время прибытия было в два раза больше.

Ликсутов отметил, что пассажирами трамваев данных маршрутов каждый день становятся около 60 тысяч человек. График движения трамваев позволяет сделать так, чтобы вагоны следовали с одинаковыми интервалами.

Контроль за скоростью и за соблюдением ПДД осуществляют камеры видеофиксации. На данный момент скорость трамваев в среднем – 17 километров в час. При этом расписанию соответствуют 98% рейсов.