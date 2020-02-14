РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 фев. В январе текущего года на территории Балашихи и Реутова произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, один из них погиб, сообщил в пятницу начальник ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» Александр Лобойко в ходе пресс-конференции по итогам за первый месяц текущего года.

«За январь 2020 года на территории обслуживания ОГИБДД зарегистрировано 12 происшествий с пострадавшими (в прошлом году – 13), в результате которых погиб один человек, получили ранения 13 человек, один из них ребенок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось количество аварий, связанных с наездами на пешеходных переходах», – сказал Лобойко.

Он добавил, что положительной динамике способствовала работа инспекторов в аварийно-опасное время на пешеходных переходах, а также отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД, проводимая ими с несовершеннолетними участниками дорожного движения в детских и школьных учреждениях.

«Надеемся, что эти показатели мы и дальше будем снижать и наши дети в меньшей степени будут страдать на дороге, чем в прошлом году. Рекомендуем всем пешеходам использовать в темное время суток световозвращающие элементы на верхней одежде, чтобы быть более заметными на дороге. Прежде, чем перейти дорогу даже по пешеходному переходу, необходимо убедиться в том, что все транспортные средства вас пропускают», – пояснил Лобойко.

Большинство аварий с пострадавшими произошли в первый месяц текущего года в Балашихе. В основном это случилось из-за нарушений ПДД водителями.

По словами Лобойко, они прогнозируют с конца февраля начала марта текущего года всплеск аварийности, когда начнет таять снег и видимость, контрастность снизится. Госавтоинспекторы просят водителей соблюдать безопасную скорость движения, не ориентируясь на верхний порог скорости движения.

Необходимо заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей. А при перевозке детей в возрасте до 12 лет в транспортных средствах, использовать детские удерживающие устройства, оборудованные ремнями безопасности.