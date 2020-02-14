РИАМО - 14 фев. Союз реставраторов России совместно с Главным управлением культурного наследия Московской области реализуют проект «Возрождение усадеб Подмосковья», в рамках которого студенты профильных направлений подготовят проект восстановления двух усадеб в Домодедове, говорится в сообщении пресс-службы союза.

«Рабочей группой студентов руководит опытный специалист, главный архитектор проектов ООО «Реставратор» Алекспандр Урадовских. В профессиональном мире он известен своими работами по восстановлению многих знаменитых объектов культурного наследия. Среди них – Московский Кремль, Новоиерусалимский монастырь и другие», - отмечается в материале.

Участники проекта готовят проект восстановления и сохранения исторических усадеб Кузьминское и Ляхово, которые нуждаются в срочной реставрации.

Усадьба Ляхово является образцом среднепоместной подмосковной усадьбы начала XIX века. Именно здесь проводил съемки своей знаменитой кинокартины «Формула любви» режиссер Марк Захаров. Сегодня памятник архитектуры находится в полуразрушенном состоянии.

История усадьбы Кузьминское начинается в середине XIX века. Сегодня комплекс также находится в запустении.

Студентам архитектурных и реставрационных направлений под руководством опытных мастеров предстоит сделать натурные обследования объектов, провести архитектурные обмеры памятников, инженерные и иные исследования, необходимые для подготовки проектной документации и предварительного плана реставрации усадеб.

Работа над проектом завершится весной этого года, его результаты будут презентованы на специальной встрече в апреле ко Дню памятников и исторических мест.