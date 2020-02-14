РИАМО - 14 фев. На реставрацию памятников на территории Московской области из федерального бюджеты выделено 4 миллиарда рублей, для более детального наблюдения за состоянием монументов проведена их оцифровка, сообщил на пресс-конференции в РИАМО региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев.

«На уровне муниципальных образований проведена большая работа с руководителями партийных организаций, депутатским корпусом. Рассматривается вопрос оказания поддержки со стороны регионального бюджета. Из федерального бюджета председателем правительства был подписан документ, который предусматривал выделение 4 миллиардов на 300 федеральных памятников, чтобы можно было провести ремонт», - сказал Вшивцев.

Он добавил, что на сегодняшний день в Московской области оцифрованы практически все памятники и монументы, что позволяет более тщательнее следить за их состоянием в режиме онлайн.

«Электронная база дает возможность постоянно пополнять и в тоже время держать руку на пульсе. Чтобы можно было в любое время отреагировать и посмотреть, что на сегодняшний день представляет из себя памятник и в каком он состоянии», - добавил Вшивцев.

В рамках проекта «Историческая память» в Подмосковье оцифруют и восстановят все захоронения времен Великой Отечественной войны, помощь в этой работе окажут поисковики, волонтеры и школьники.

Также к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне намерены привести в порядок памятники воинской славы.