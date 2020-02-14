РИАМО (МЫТИЩИ) – 14 фев. Концерт ансамблевой музыки учащихся детской музыкальной школы пройдет в городском округе Мытищи 15 февраля, говорится в сообщении пресс-службыадминистрации горокруга.

«15 февраля в детской музыкальной школе городского округа Мытищи п ройдет концерт ансамблевой музыки. Выступают инструментальные коллективы учащихся Мытищинской ДМШ. Начало в 15:00», – говорится в сообщении.

На концерте выступят семь ансамблей: ансамбль народных инструментов, ансамбль «Арпеджио» с солисткой, ансамбль флейтистов, фортепианный ансамбль, струнный ансамбль старших классов, эстрадный ансамбль и ансамбль ударных инструментов. Они исполнят классические произведения Вивальди, Грига, Щедрина, Рахманинова, Мендельсона, джазовые композиции Гершвина и Роллинз, а также песни военных лет в обработке.

Адрес детской музыкальной школы: город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом №46. Справки по телефону: 8(495)586-90-81.