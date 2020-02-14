РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. Предприятия Домодедова за прошлый год реализовали производство продукции, а также оказание услуг на сумму более 200 миллиардов рублей, сказал глава городского округа Домодедово Александр Двойных на подведении итогов социально-экономического развития округа.

Подведение итогов социально-экономического развития Домодедова за 2019 год прошло в пятницу в администрации муниципалитета.

«Экономические результаты у нас в 2019 году неплохие – 217 миллиардов рублей в виде продукции, работ и услуг было выполнено на территории городского округа Домодедово. Рост составил 4,6% (по сравнению с 2018 годом – ред.). Самый большой вклад внесли предприятия группы «Московский аэропорт Домодедово», авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», предприятия «Пепсико Холдингс» и «Шельф-2000» и компания «Мираторг», – сказал Двойных.

Валовый муниципальный продукт вырос за 2019 год на 6% и составил 420 миллиардов рублей.