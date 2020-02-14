РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. В Подольской городской поликлинике №1 сделали капремонт рентгенологического кабинета и установили новый цифровой рентген-аппарат, сообщается на сайте администрации округа.

«В рамках проекта «Здравоохранение Подмосковья» в Подольской городской поликлинике №1 сделали капитальный ремонт рентгенологического кабинета и установили российский цифровой рентгеновский аппарат нового поколения на два рабочих места», – говорится в сообщении.

Новый рентгенологический комплекс позволяет с минимальной лучевой нагрузкой для пациента сделать максимально качественное цифровое изображение. Полученные снимки можно отправить по системе Единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС) в центр второго мнения в сложных диагностических случаях, что значительно повышает качество и сроки диагностики при скрининге онкологических заболеваний.