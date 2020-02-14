РИАМО – 14 фев. Телеведущий Первого канала Иван Ургант высмеял фитнес-тренера и участницу конкурса «Мисс Томск – 2013» Яну Данькову, которая накричала на водителя такси в Москве, сообщает Газета.ru.

Видео выложили в Instagram-аккаунте шоу «Вечерний Ургант».

«В ролике Ургант орет и ругается на лифт, требуя от него «везти». При этом телеведущий угрожает подъемнику, заявляя, что если тот не тронется, то «подъедут люди», – говорится в сообщении.

На видеозаписи также видно, что кнопка этажа на панели лифта не нажата.

Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев напомнил ему, что «тут другой принцип работы» и для поездки нужно нажать «кнопку с цифрой».

Ранее в Сети распространилось видео, на котором девушка кричит на таксиста и бьет его руками из-за отказа ее везти. По словам Яны Даньковой, она получила уведомление, что водитель не начал поездку и счетчик не отключен, когда они уже выехали на шоссе. Также, по ее словам, таксист не хотел отменять заказ, чтобы она не могла вызвать другую машину.

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