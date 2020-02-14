РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска в нынешнем году планирует провести на своем полигоне 15 соревнований по стрельбе международного, федерального и регионального уровня, сообщается на сайте предприятия.

«В 2020 году на полигоне ЦНИИТОЧМАШ (входит в Госкорпорацию Ростех) в целях популяризации спортивной стрельбы, безопасного владения оружием, воспитания грамотного, ответственного и осознанного отношения к нему планируется проведение 15 соревнований по стрельбе международного, федерального и регионального уровня. Совместно с Федерацией высокоточной стрельбы России ЦНИИТОЧМАШ планирует провести соревнования по спортивному снайпингу .22LR и силуэтной стрельбе», – говорится в сообщении.

Снайпинг – это стрельба из винтовки с оптическим прицелом по малоразмерным целям из разных позиций на заранее неизвестные расстояния в ограниченный период времени в полевых условиях. Спортивный снайпинг .22LR – динамичная, многогранная стрельба, точно повторяющая «большой снайпинг», но за счет использования более дешевого боеприпаса и оборудования выглядит доступнее для широкого круга любителей и профессионалов. Низкая энергетика патрона позволяет конструировать зрелищное мишенное оборудование, которое находится в поле зрения болельщиков.

Ожидается, что в апреле, июне, июле, сентябре и октябре пройдут турниры по спортивному снайпингу .22LR; в мае, июле, августе, сентябре и ноябре – по силуэтной стрельбе. Также на август намечены международные соревнования по дисциплинам высокоточной стрельбы.

Несколько турниров будут проведены совместно с Федерацией практической стрельбы России. Девиз практической стрельбы – меткость, мощность, скорость. На соревнованиях разрешено применять три типа оружия: пистолет калибра 9 мм и более, гладкоствольное полуавтоматическое ружье, карабин.

На май намечено проведение Кубка ЦНИИТОЧМАШ, приуроченного к 76-й годовщине института, в ноябре – соревнования, посвященного Дню народного единства.

Совместно с Раменским стрелковым клубом в июне планируется провести международные соревнования по дальней пулевой стрельбе F-Class, а в августе – международные соревнования по сверхдальней стрельбе из гражданского и спортивного оружия «Король 2 Миль».