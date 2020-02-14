РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 фев. В прошлом году в Госжилинспекцию Московской области поступило на рассмотрение более 90 тысяч обращений, большая часть из которых касалась содержания и ремонта многоквартирных домов, сообщил первый заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Владимир Шелухин.

В пятницу в администрации Люберец состоялось публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Госжилинспекции Московской области за 2019 год, на котором с докладом выступил Шелухин.

«В 2019 году к нам поступило на рассмотрение более 90 тысяч обращений, 26 523 обращения касались содержания и ремонта многоквартирных домов, 19 783 обращания – начисление за ЖКУ и 8 323 – качество предоставляемых ЖКУ. Это три ТОП категории, по которым к нам поступали обращения», – сказал Шелухин.