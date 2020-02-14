РИАМО - 14 фев. Работы по реконструкции набережных в Москве в рамках программы благоустройства «Моя река» планируется завершить до 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В настоящее время прорабатываются решения, включающие зоны отдыха, пешеходные связи для ближайших существующих и новых микрорайонов, причалы для создаваемых маршрутов водного транспорта», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что в минувшем году завершили реконструкцию Симоновской набережной на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда. Сейчас идет проектирование реконструкции Симоновской набережной от существующего участка до Третьего транспортного кольца.

Заммэра добавил, что в 2019 году началось проектирование и строительство набережной Марка Шагала. Кроме того, проектируются участок Шелепихинской набережной от третьего транспортного кольца до Карамышевской набережной.

По остальным участкам набережных ведется пред-проектная проработка. Это участки от Филевского парка до территории театра «Мастерская П.Н.Фоменко», Тараса Шевченко от ТТК до Украинского Бульвара, Мневниковской поймы, Карамышевской набережной, Нагатинской поймы, от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка.