РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске установили лавку для влюбленных, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Возле центрального входа в парк установили love-лавку, на которой можно сделать памятные фотографии. Если на love-лавке посидеть и помечтать о чем-то сокровенном, то все непременно сбудется! Но вы не узнаете, пока не проверите», – говорится в сообщении.

Администрация парка пожелала всем любви и счастья и предложила выкладывать свои фото на новой лавке в соцсетях с хештегами #loveлавка и #loveлавкавпарке. Лучшие фото разместят на страницах парка в соцсетях.