РИАМО - 14 фев. В Московской области стартовал прием заявок на конкурс открыток «Помним!», приуроченный к юбилею победы в Великой Отечественной войне, ожидается, что свои работы пришлют более 5 тысяч человек, а победители конкурса смогут посетить с экскурсиями города-герои и принять участие в Параде Победы в Севастополе, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Коган.

«Прием заявок уже начался. С 10 февраля по 20 марта необходимо направить заявку и графический дизайн на электронную почту. Мы предполагаем, что работ будет очень много. Предполагаемый охват участников, мы думаем, будет не менее 5 тысяч человек. Открыток мы планируем напечатать более 150 тысяч», - сказал Коган.

Он добавил, что всех участников ждут благодарственные письма. Победителям и призерам в каждом муниципалитете будут выданы дипломы и памятные призы. Кроме того, каждому победителю в своих муниципалитетах будут предложены экскурсии по городам-героям.

«К примеру, мы предложим тур в Волгоград, Керчь, Севастополь. Более того, мы провели переговоры, и наши победители будут участвовать в Параде Победы в Севастополе. Для них это будет очень интересно, потому что там планируется не только проведение парада, но и будет парад кораблей. Там будет проходить очень много памятных мероприятий», - добавил Коган.

В конкурсе будет представлено три номинации – это «Рисунок», «Графический дизайн» и «Коллаж». Работы должны быть на темы «Военная история моей семьи», «Радость Победы» или «Великая Отечественная война в истории моего города».

Работы будут оцениваться по нескольким критериям. Прежде всего жюри будет обращать внимание на аккуратность выполнения, соответствие темам и уникальность работ.