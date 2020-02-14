РИАМО - 14 фев. Завершен прием работ на конкурс по созданию талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года, чаще всего участники присылали мифических и реальных зверей и птиц, жители Московской области оказались самыми активными, говорится в сообщении оргкомитета переписи.

«Более 900 работ прислали участники на конкурс талисмана переписи населения. Работы поступили из 74 регионов России. Наиболее активными оказались жители Московской, Ленинградской и Саратовской областей. Многие конкурсанты прислали сразу по две-три работы», - говорится в сообщении.

Победителя определят в два этапа: с помощью открытого голосования и выбора жюри. Проголосовать за понравившуюся работу может любой пользователь, зарегистрированный на официальном сайте Всероссийской переписи населения 2020 года (strana2020.ru). Отдать свой голос можно будет только за одну работу с 11 по 21 февраля.

Победитель конкурса получит приз — 60 тысяч рублей, а созданный им талисман станет эмблемой Всероссийской переписи населения.

По итогам пользовательского голосования будет сформирован шорт-лист участников, набравших наибольшее количество голосов (баллов). Из их числа жюри выберет финалиста. Итоги конкурса планируют подвести в феврале.

Талисман Всероссийской переписи населения должен соответствовать двум параметрам. Во-первых, передавать значимость переписи для будущего страны, а во-вторых — быть близким и понятным символом для каждого россиянина, независимо от того, где тот живет, на каком языке говорит и к какой национальности и вероисповеданию себя относит.

Среди представленных работ с большим отрывом лидируют образы медведя, мыши и собаки. У многих Всероссийская перепись ассоциируется с пернатыми, участники прислали изображения аистов, филинов, жар-птиц и утенка. Треть участников учла, что ВПН-2020 — первая цифровая перепись, и снабдила свои талисманы электронными планшетами и смартфонами.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.