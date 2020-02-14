РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 фев. Первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин отметил рост экономики в городском округе Мытищи в 2019 году, сообщается на сайте администрации городского округа.

13 февраля на выступлении главы городского округа Мытищи Виктора Азарова с ежегодным обращением к жителям присутствовал первый заместитель председателя Московской областной Думы Никита Чаплин.

«Ежегодное обращение главы городского округа посвящено развитию Мытищ, посвящено тому, что сделано нашим округом в 2019 году, а мы на самом деле добились очень хороших результатов. Это и социальное развитие, и образование, но особенно росла в Мытищах экономика, и Виктор Сергеевич большую часть своего доклада посвятил именно экономике», – сказал Чаплин.

Он добавил, что очень важным направлением доклада главы было развитие социальной инфраструктуры, открытие Центра управления регионом в Мытищах. Чаплин также назвал большим достижением то, что в горокруге открылся Центр «Активное долголетие».

Еще он прокомментировал возможность открытия точек содействия бизнесу на территории округа.

«Как всегда я радуюсь за детские площадки, это мое любимое направление – детские и спортивные площадки в нашем городе и два наших парка – городской и лесопарк. Бизнес находит сам себя, главное, чтобы ему было комфортно. Тот посыл губернатора, что в МФЦ должны быть открыты точки помощи и содействия бизнесу, будет реализован в Мытищах и это замечательно», – отметил Чаплин.