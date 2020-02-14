РИАМО - 14 фев. Известная теннисистка Анна Курникова выложила в Instagram-аккаунт фото своего новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас, сообщает Газета.ru.

«Мое солнышко 1.30.2020», - написала Курникова под фотографией в соцсети.

Это были вторые роды у спортсменки. Сейчас у 38-летней Курниковой и 44-летнего Иглесиаса подрастают близнецы Люси и Николас, которым уже два года.

Курникова – российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Она стала двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

Курникова познакомилась с испанским певцом в 2001 году во время съемок клипа Энрике на песню Escape, с тех пор у них длится роман. Пара все еще не состоит в официальном браке.