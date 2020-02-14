РИАМО - 14 фев. В Москве согласовали проектную документацию, по которой Северо-Восточная хорда будет продлена до границы с Подмосковьем, это поможет соединить трассу с проектируемой магистралью Москва – Нижний Новгород – Казань, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Будет построен участок основного хода Северо-Восточной хорды от продления Косинского шоссе на пересечении с Покровской улицей до границы с Московской областью. Также создадут односторонние боковые проезды в обоих направлениях, путепровод на пересечении с Проектируемым проездом №6656а и три подземных пешеходных перехода», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

На первом этапе строительства трассы предусматривает прокладка участка основного хода СВХ от Покровской улицы до Зенинского шоссе. Будут построены боковые проезды, многоуровневая развязка на пересечении с Проектируемым проездом №6656а.

По словам Леонова, также на трассе установят остановки общественного транспорта и сделают велосипедную дорожку. Для пешеходов оборудуют тротуары, а также сделают наземные и подземные переходы.

На данном участке ходы запланировано установить специальные детекторы, видеокамеры и комплексы фотовидеофиксации нарушений. В финальной части работ появятся дорожные знаки, ограждения, а также информационные указатели. На дорожное полотно нанесут разметку.

Рядом с магистралью планируется высадить около 7 тысяч деревьев и кустарников. Газон разобьют на площади свыше 200 тысяч квадратных метров.