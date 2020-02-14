РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. На базе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска прошел координационный совет головных исполнителей проекта развития боевой экипировки военнослужащих, на котором присутствовали директора и главные конструкторы более чем 30 предприятий, сообщается на сайте предприятия.

«На базе ЦНИИТОЧМАШ (входит в Госкорпорацию Ростех) прошел координационный совет головных исполнителей проекта развития боевой экипировки военнослужащих, на котором присутствовали директора и главные конструкторы более чем 30 предприятий. По итогам мероприятия принято решение участникам координационного совета в ближайшее время представить свои предложения в межведомственную комплексную целевую программу развития боевой экипировки военнослужащих», – говорится в сообщении.

Главный конструктор по носимому вооружению и экипировке военнослужащих – заместитель генерального директора АО «ЦНИИТОЧМАШ», доктор технических наук Виктор Щитов довел до присутствующих решения коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, проинформировал о создании совета главных конструкторов сухопутной составляющей сил общего назначения, межведомственной рабочей группы, ее составе и задачах, совета главных конструкторов по системам и подсистемам носимого вооружения и экипировки военнослужащих.

Боевая экипировка военнослужащего состоит из пяти интегрированных друг в друга систем: поражения (подсистемы – оружие, боеприпасы), защиты (шлем, бронежилет, боевой нагрудник, средства предупреждения об опасности), управления (средства связи, опознания, ориентирования и так далее), жизнеобеспечения (вещевое имущество, продовольствие, медицинские средства и так далее), энергообеспечения (зарядные устройства, источники электропитания и так далее).

В ближайшее время, по словам Щитова, разработают положение о главных конструкторах по системам боевой экипировки.