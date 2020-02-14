РИАМО - 14 фев. Российский певец Филипп Киркоров представил зрителям свой новый клип на песню «Романы», в нем артист сыграл обуреваемого соблазнами священника, сообщает Газета.ru.

В музыкальном ролике певец играет католического священника, которого пытается соблазнить прихожанка (актриса Екатерина Варнава). Также монашки, находящиеся рядом со священником, пытаются не дать ему сбиться с пути.

«Случается ли любовь без препятствий?» — подписан музыкальный клип, размещенный на YouTube.

Песня «Романы» стала главной в новом альбоме Киркорова. Певец анонсировал выход альбома на 6 марта.

За четыре часа клип на YouTube набрал 19 тысяч просмотров.