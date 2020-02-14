РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Жители Подольска должны до 31 декабря 2020 года подать заявление работодателю о ведении трудовой книжки в электронном или бумажном виде, сообщается на сайте администрации округа.

«Подольчане должны до 31 декабря 2020 года подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном или сохранении в бумажном виде. При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также и в бумажную версию», – говорится в сообщении.

Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года, в таком случае все сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем бумажной трудовой книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям.

Информацию о поданном работником заявлении включат в сведения о трудовой деятельности, представляемые работодателем, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

Формирование электронных трудовых книжек россиян началось с 1 января 2020 года. Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности является добровольным.