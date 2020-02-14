РИАМО - 14 фев. Полицейские задержали участников преступной группы, которых подозревают в нападении на предпринимателя и похищении крупной суммы денег в Одинцове, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники разместили объявление в сети Интернет об оптовой продаже строительных материалов по заниженным ценам. Для имитации предпринимательской деятельности они арендовали на подставное лицо помещение в городском поселении Одинцово и использовали его как офис продаж», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, к «продавцам» обратился житель городского округа Истра. Предпринимателю по телефону сказали, что оплатить товар можно только наличными. Как только бизнесмен зашел в комнату переговоров с деньгами, в нее ворвались вооруженные люди с предметом, похожим на пистолет.

Нападавшие забрали у бизнесмена 3 миллиона рублей, а затем скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии в Москве задержаны трое подозреваемых. При обысках по местам их проживания изъято четыре травматических пистолета, кастеты и рации», - добавила Волк.

Она отметила, что при обыске найдена часть похищенных денег, дорогие наручные часы, поддельное удостоверение представителя общественной организации, которое очень похоже на документ сотрудника правоохранительных органов.

Суд заключил под стражу фигурантов данного дела. Сейчас специалисты устанавливают причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.